7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 19-20-21 Eylül tarihlerinde müzik ve lezzeti birarada sunacak. Gündüzleri mutfakta usta şeflerin ellerinden çıkan eşsiz lezzetler, akşamları ise Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının konserleriyle festival coşkusu doruğa çıkacak.

Festivalin yıldızlar geçidi 19 Eylül Cuma günü gençlerin sevgilisi Şahin Kendirci ile başlayacak. Cumartesi akşamı sahneye çıkacak olan Soner Sarıkabadayı, romantik şarkılarıyla festival alanında unutulmaz anlar yaşatacak. Final gecesinde ise arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, sevenlerine duygu yüklü bir müzik şöleni sunacak.

Gastronomi kısmında ise 50’den fazla ünlü şef, Michelin yıldızlı restoranların ustaları ve ekranların tanıdık yüzleri Afyonkarahisar mutfağını dünyayla buluşturacak. Mehmet Yalçınkaya’dan HazerAmani’ye, Yağız İzgül’den Cüneyt Asan’a kadar birçok isim mutfak başına geçerek lezzet tutkunlarını büyüleyecek.

Festival, gündüz damakları şenlendirecek, akşam ise müzik ziyafetiyle gönülleri fethedecek.

Festival Konser Programı:

19 Eylül Cuma Saat 19:00: İhsan Eş Konseri

Saat 21.30: Şahin Kendirci Konseri

20 Eylül Cumartesi Saat 19:00: Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası

21.30: Soner Sarıkabadayı

21 Eylül Pazar Saat 19:00: Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası

Saat 21:30: Cengiz Kurtoğlu