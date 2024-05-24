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Gana ve Liberya hükümeti işbirliğinde mayıs-haziran aylarında 4 bin 300 Liberyalı mültecinin ülkelerine gönderilmesi hedefleniyor.

Savaş nedeniyle yaklaşık 12 bin Liberyalı Gomoa Buduburam bölgesindeki mülteci kampına sığınmıştı.

Liberya'da 1989-1996 ve 1999-2003 dönemlerinde yaşanan iç savaş ta yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Amrah, Gana hükümetinin bu çalışmayı gerçekleştirmeleri için kendilerine gerekli desteği verdiğini kaydetti.

Liberya Hukuk İşleri Bakan Yardımcısı Jeddi Armah, mültecilerin geri dönüşü için Gana hükümetiyle verimli görüşmeler ve müzakereler yaptıklarını belirtti.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Gana 'nın Gomoa Buduburam bölgesindeki mülteci kampında yaşayan yaklaşık 750 Liberya lı mülteciden oluşan ilk grup, 20 otobüsle ülkelerine gitti.

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