Trablus
Misrata Deniz İstasyonu Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kevalay Queen gemisi başkent Trablus'tan İstanbul'a yapacağı ilk seferinde, İstanbul'un Zeyport Limanı'na gitmek üzere Trablus'taki eş-Şiab Limanından ayrıldı." denildi.
Açıklamada, Kevalay Queen gemisi, yolcular ve mürettebata ilişkin fotoğraf kareleri paylaşıldı.
Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından 1 Aralık 2021'de Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.
AA