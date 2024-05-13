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Bu mağlubiyetin ardından PSG, 70 puanda kaldı. Paris ekibi, müsabaka sonrası düzenlenen seremonide şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Toulouse, 68. dakikada Gnantin Yann-Alexandre Gboho'nun golüyle 2-1 öne geçerken, 90+5'te Frank Magri'nin golüyle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçen çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'a elendikten sonra, Ligue 1 'in 33. haftasında Toulouse 'u konuk etti.

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