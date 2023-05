İSTANBUL AA- Proje ekibi, el şekillerine bağlı olarak sayıları algılayan yerli ve milli yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi barındıran bir robotik kol geliştirdi.

Engellilerin iş hayatında daha fazla yer alabilmesini hedeflediklerini bildiren Özel Başakşehir Oğuzkaan Koleji Anadolu Lisesi'nden Arcturus ekibindekiler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Proje üyelerinden 12'nci sınıf öğrencisi Erol Demirbaş, geliştirdikleri robot kolda 4 servo motor ve Ardunio ile birleştirilmiş geliştirme kartları bulunduğu bilgisini vererek, dış yüzeyi için 3 boyutlu yazıcı kullandıklarını ifade etti.

Arkadaşlarıyla geliştirdikleri görüntü izleme yazılımı sayesinde robot kolun uzaktan hareket ettirilebildiğini belirten Demirbaş, "Yazılımımızda 200 derecelik bir açı değeri belirledik. Özellikle engelli bireylerin endüstriye katılımları önemli olduğu için maksimum hareket mesafesini belirlemeye çalıştık, bunun üzerinde ilerledik ve tasarımımızı 3 boyutlu yazıcıyla yaptık." diye konuştu.

Demirbaş, ayrıca geliştirdikleri elektrikli araçla yarışmaya katıldıkları kategoride de finale kaldıklarını belirterek, "Her deneyim, her yarışma apayrı bir şans. Her yaptığınız işte başka bir şey öğreniyorsunuz. Her geliştirdiğiniz projede bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Mühendis olmak bu, elinde ne varsa onu değerlendirmen gerekiyor." diye konuştu.