Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yiftah bölgesine Lübnan tarafından 2 tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu biri orta, üçü hafif şekilde olmak üzere 4 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) da sınırın İsrail tarafına düştüğü ve olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 4 askerin yaralandığı saldırının sorumluluğu üstlenilirken İsrail ordusuna ait bir tankın hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 294 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.