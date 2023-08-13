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90+1. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada Ahmet Oğuz'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Pakkan, İstanbulspor lehine penaltıya hükmetti. Emir Kaan Gültekin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı mağlup etti

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