VIYANA (AA) - Orban, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla düzenlenen TDT Devlet Başkanları 12. Zirvesi'nde konuştu.

Orban, Avrupa Birliği'nde kitlesel göç, savaş ve 'aile karşıtı bir cinsiyet ideolojisi' olduğunu, ancak TDT'de ise karşılıklı anlayış, enerji güvenliği ve güçlü liderlerin bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Orban, 'Avrupa Birliği bugün en stratejik ortak olarak TDT ve Orta Asya'yı almalı. Macaristan bunu yaptı ve Orta Avrupa da bunun farkında.' diye konuştu.

Batı Avrupa'daki meslektaşlarının ve Brüksel'in de bunu fark etmesini umduğunu dile getiren Orban, her şeyden önce Avrupa'daki karmaşık siyasi durumu düzeltmeleri ve stratejik düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın Ukrayna'daki savaştan dolayı enerji tedarikinde de sorun yaşadığını hatırlatan Orban, 'Türkiye, Macaristan'a güvenilir şekilde enerji tedarik ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür etmek isterim.' dedi.





Muhabir: Salih Okuroğlu