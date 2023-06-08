İstanbul

Kırmızı-siyahlı ekip, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere bu sezon 75 gol kaydederken, kalesinde de 63 gol gördü. Fatih Karagümrük'ün maçlarında toplam 138 gol atıldı.

Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda maç başına 3.83 gol ortalamasıyla oynayan Fatih Karagümrük'ü ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe takip etti. 6'sı Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor maçlarındaki hükmen galibiyetlerden toplam 87 gol kaydeden sarı-lacivertli takım, 42 kez de meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı. Fenerbahçe'nin maçlarında toplamda 129 gol atılırken, maç başına 3.58 gol ortalamasına ulaşıldı.

31 sene sonra ilk kez bir takımda 2 isim 20 gol barajını geçti

VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncuları Mbaye Diagne ve Fabio Borini, bu sezon ligde 43 gol attı. İtalyan futbolcu Borini 20 kez rakip fileleri sarsarken, Senegalli yıldız Diagne de attığı 23 golle takımının en golcü ismi oldu.

Süper Lig tarihinde en son 1991-1992 sezonunda ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de 2 futbolcu 20 gol barajını geçmişti. 24 gol atan Aykut Kocaman gol kralı olurken, Tanju Çolak da 22 golle takım arkadaşını takip etmişti.

31 sezon sonra ilk kez bir takımda 2 futbolcu 20 gol ve üstünde gol sayısına ulaşmayı başardı.

Süper Lig'deki 3 sezonda 11 farklı statta ev sahipliği yaptı

Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra, standartlara uymadığı için maçlarını Vefa Stadı'nda oynayamayan Fatih Karagümrük, 3 sezonda 11 farklı stadyumda ev sahipliği yaptı.

Geride bıraktığımız sezona Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayan kırmızı-siyahlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu statta oynanacak olması nedeniyle son 3 iç saha maçında farklı statlarda boy gösterdi. Adana Demirspor mücadelesini Vodafone Park'ta, Yukatel Kayserispor karşılaşmasını da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, sezonun son haftasında Kasımpaşa'yı Nef Stadyumu'nda ağırladı.

Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadyumu, Vodafone Park, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı, Kocaeli Stadyumu, Timsah Park (Bursa) ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda lig maçlarında ev sahibi olarak sahaya çıkan Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ise Vefa Stadı'nda oynamıştı.

2021-2022 sezonunda lig ve kupadaki bütün maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, bu sezon ligde 4 farklı statta boy gösterirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Esenler Erok Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda rakiplerini konuk etti.

AA