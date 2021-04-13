Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

EBRU YAŞAR’DAN YENİ ALBÜM: ‘GEL DE SEVME’

Başarılı yorumcu Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni albümü 'Gel de Sevme'yi bugün ( 9 Nisan Cuma ) müzikseverlerle buluşturdu.

DMC etiketi ile müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alan projede Ebru Yaşar, 10 yeni şarkısıyla dinleyicisini selamladı.

Ebru Yaşar, albümünün ilk klibini de Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu imzalı 'Yalnız Uyunmaz’' adlı çıkış şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekti.

2017 yılında çıkardığı ‘Haddinden Fazla’ albümünde çok sayıda hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, ‘Gel de Sevme’ albümünde de herkesin kalbine dokunacak şarkılarının olduğunu söylüyor.

SİMGE “SEVMEK YÜZÜNDEN”

DERİN SESSİZLİĞİNİ YENİ HİTİ İLE BOZUYOR...

Pop müziğin başarı grafiğini her şarkısında yükselten Simge, derin sessizliğinin ardından son hit 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu...

Tarzı, tavrı ve şarkıları ile adında her zaman söz ettiren son yılların en yenilikçi ve yaratıcı isimlerinden Simge, başarılı yükselişini sürdürüyor. Sözü kariyerinde hep dirsek temasında olduğu Sezen Aksu’ya, müziği Simge, Ersay Üner ve Ozan Bayraşa ‘ya düzenlemesi Genco Arı‘ya ait olan yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Simge, ‘Sevmek Yüzünden’ adını verdiği yeni şarkısıyla yine iddiasını ortaya koyuyor.

Son yıllarda yaptığı şarkılarla milyonların kalbini fetheden ve müzik eleştirmenlerine göre “Şampiyonlar Ligi”e adını yazdıran Simge, “Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?, 'Prens & Prenses , 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Ne Zamandır?” gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarından sonra yeni şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’ ile yine gündem yaratacak.

“Sevmek Yüzünden” ile efsane müzisyenleri yeniden bir araya getirdiği şarkısı ile yine dinlenme rekorları kırmaya hazırlanan Simge, bu yazın hitini yarattıkları şarkısının imaj fotoğraflarını ve video klibinin yönetmenliğini Seçkin Süngüç yaptı. “Sevmek Yüzünden” adlı şarkısı ile Simge kulaklara olduğu kadar klibinde gözlere de hitap edecek.

HANDE ÜNSAL : BABAMLA HİÇ GÖRÜŞMEDİM!

ACI ÇEKMEK BANA ŞARKI YAZDIRIYOR!

Emel Yalçın'ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Hande Ünsal son zamanlarda ardı ardına çıkardığı ve listelerde zirveden inmeyen şarkıları için "Yaptığım hiç bir şarkıda ticari kaygım yok sadece başarı odaklıyım ve bundan çok büyük keyif alıyorum dedi. Aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle adından sıkça söz ettiren Ünsal, "Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor dedi. "Pandemi döneminde konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçı elimde kolonya şişesi ile evdekilere konser veriyorum o derece özledim düşünün "dedi.

KİLO TAKINTIM VAR!

Emel Yalçın'ın kimsenin bilmediği gizli bir takıntın var mı sorusuna "49 kiloyum ve hala kendimi kilolu hissediyorum zaman zaman sanırım kendimde kilo takıntım var" yanıtını verdi.

BABAMLA HİÇ GÖRÜŞMEDİM!

Emel Yalçın'ın; annene ve ailene olan düşkünlüğünü biliyoruz babanla görüşüyor musun? sorusuna, Hande Ünsal "Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok ona. Şimdi arasa beni tabi ki açar konuşurum, babadır sonuçta. Şu soruyu da sorarım tabi "bu zamana kadar neden gelmedin?. Her şeye rağmen, hayatımda seni istemiyorum da demem, gereken saygıyı gösteririm dedi.

Gülben Ergen “Unutmayın ki Bana Hiçbir Şey Olmaz” Sözünü Satışa Sundu!

Gülben Ergen, kendisiyle özdeşleşen ve sosyal medyada "meme" haline gelen "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT'ye dönüştürerek açık artırmaya çıkardı.

Gülben Ergen’in yıllar önce söylediği “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözü NFT ile açık artırmaya çıkarılıyor. Ünlü şarkıcı, “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözünü söylediği anı Rarible üzerinden satışa sundu.

Son dönemde NFT’ye dönüştürülüp satılan sanat eserlerinde artış yaşandı. JPEG resimlerden şarkılara kadar birçok eser, dijital ortamda satışa sunulmaya başlamıştı. NFT trendine uyan kişilerden biri de Gülben Ergen oldu. Gülben Ergen, ikonik sözü “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz”ın NFT’ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu açıkladı. Ergen, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen ‘Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz’ dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT’ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.”

GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Gülben Ergen, elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ne bağışlayacak. Dernek, şu sıralar 41. anaokulunu açmaya hazırlanıyor.

NFT NEDİR?

NFT, gerçek dünyada koleksiyon değeri taşıyan herhangi bir şeyin dijital dünyadaki halidir. Açılımı, “non-fungible token”dır. Takas edilemeyen kripto varlık anlamına gelmektedir.

Gazetemiz ödüllere doymuyor!

Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu Sedat Sarıkaya'ya altın kalite ödülü

İstanbul Fuat Paşa Yalısında Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen tarafından düzenlenen geleneksel Altın Kalite Ödül Törenlerinde Gebzeli başarılı gazeteci pandemi döneminde sosyal medya ve internet medyacılığını başarıyla yöneten Sedat Sarıkaya, sanat dünyasından ünlülerin bilinmeyen yönlerini okuyucular ile başarıyla buluşturarak "EN İYİ ONLINE ROPORTAJ YAZARI" ödülünü almaya layık görüldü. Sarıkaya ödülünü, geceyi muhteşem bir şekilde sunan Tuğba Özay ve Şenol İpek'in ellerinden aldığı gecede Ekin Uzunlar, Ahmet Selçuk İlkan, Nilay Dorsa, Umut Akyürek, Yılmaz Morgül gibi önemli isimler de aldıkları ödül ve birbirinden güzel sahne şovlarıyla gecenin konuşulan isimlerinden oldular.

Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen farkı İle 3. Altın kalite ödül töreni geliyor.

Geçtiğimiz günlerde 2.si yapılan ve Yılın En iyi Kurumsal İletişim Direktörü Tgrt haberden Sait İnanç, Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ersan Er, Yılın En İyi Karadeniz Sanatçısı Ekin Uzunlar, Yılın En İyi Sahne Performans Ödülü Nilay Dorsa'nın seçildiği ve Yılın En Güvenilir Sanatçısı Ödülünün de Yılmaz Morgül'e verildiği Altın Kalite Ödül Törenlerinin 3.sü için yer ve tarih belli oldu.

25 Mayıs'da Dedeman Otel'de Ece Gürsel ve Şenol İpek sunumu ile yapılması planlanan muhteşem gecede haber ve sanat dünyasını iş dünyası ile buluşturan başarılı program yapımcısı ve organizatör Hülya Yanıkdağ ile Hevin Cümsen'in organizasyon sahipliginde yine en kaliteliler ödüllerine kavuşacak. "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konsepti ile yapılacak bu muhteşem ödül töreni yine çok konuşulacak. Şimdi gözler daha önce yaptığı Altın Kalite Ödül Törenleri ile çok konuşulan başarılı organizasyonların aranan isimleri Hevin Cümsen ve Hülya Yanıkdağ'da.