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16 yaşında yazdığı ilk şarkıyı yayınladı...

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2021 Perşembe 10:57
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16 yaşında yazdığı ilk şarkıyı yayınladı...

DİNÇER KARACALAR

Yiğit Kaya, Denizsen ve Trip şarkılarının ardından uzun zamandır heyecanla beklenen yeni çalışmasını dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü ve bestesi Yiğit Kaya, düzenlemesi Sarp Özdemiroğlu imzası taşıyan “Kaybettim”, Sony Music Türkiye etiketiyle 19 Kasım’da yayınlanacak.

16 yaşındayken yazdığı ilk şarkı olan “Kaybettim” için sanatçı, “İlk aşkım beni terk ettikten sonra bu şarkıyı yazdım. Baştan sona şarkının ortaya çıkması çok kısa sürdü ancak dinleyiciyle buluşmak için uzun süre demlendi” diyor.

Yiğit Kaya’nın “Kaybettim” şarkısı 19 Kasım’da tüm platformlarda dinleyiciyle buluşurken, Kadir Yücel yönetmenliğinde çekilen klibi de Sony Music Türkiye youtube kanalında yayında olacak.

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16 Yaşında Yazdığı Ilk şarkıyı Yayınladı...
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