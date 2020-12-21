2021 Yılında Türkiyeyi Nele Bekliyor? İsim Analiz Uzmanı ve Yaşam Koçu Melike Aydın Açıklıyor! 

HABER: ASLAN SAYIM

Türkiye'nin 2021 yılında da yeni zorluklara kendinini hazırlaması gerekiyor. 2020 yılında yaşanan tüm sıkıntıların ardından, daha bir zor akış bizleri bekliyor maalesef.

Hani derler ya şerde hayır ara diye. Her zorluğa karşı göğüs germek için mücadele edeceğimiz bir yıla giriş yapıyoruz.

Türkiye'yi politika anlamında entrikalarla dolu bir yıl bekliyor.

Türkiye içinde gizli düşmanlar, düşmanlıklar besleyen mason iş adamları gündeme damga vuracak.

İçimizde saklı ateist iş adamları var, bunların ülkemiz için planladıklar hain eylemler teker teker gün yüzüne çıkacak, ifşa olacaklar.

2023 e kadar tüm bu gelişmeleri hayretler içerisinde izleyeceğimiz günler yaklaşıyor. Türkiye bunların oyununa asla gelmeyecek, adeta bir uyanış yaşayacaktır.

Dünya gündeminde Rusya,İran,Amerika,Irak,Filistin,Suriye ve Çin devletleri 2021 yılında çok konuşulacak.

Özellikle Amerika 2021 ile 2026 yılları arasında kendi güç iktidarlığını yavaş yavaş kaybedecektir. Bu iktidarlık savaşında, 2031 e kadar Çin, Kore ve Türkiye gündeme gelen ve çok konuşulan ülkeler olacaktır. 2021 sonu corona virüsünün bitişini haziranın ilk aylarında göreceğiz. Corona bitti derken maalesef başka hastalıklar gündeme gelecek.

Özellikle sağlığımızı olumsuz yönde tetikleyecek gıdalar, hayvan ürünlerinde insan bedeninde ciddi şekilde zarar verecek, ve hasarlar bırakacaktır.

Afrika üzerinden gelip, İran ve Irak'tan Türkiye'ye havada uçan kuşlar salgın hastalığı getirecek.

Tüm dünya bundan etkilenecek. Adeta evlerimizde kapıları pencereleri kapatıp kendimizi korumaya çalışacağız.

2022, 2023 kadar sürecek bu salgın hastalığa karşı acil önlemler anılacaktır.