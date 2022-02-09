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2022’nin yıldızı belli oluyor!

Ünlü Prodüktör ve efsane Pop star yarışmasının orkestra şefi Ahmet Özden ile birlikte başarılı televizyoncu Anıl Budak ve İş İnsanı Mehmet Safa Yalçıntaş’ın jüri koltuğunda oturduğu ‘Ah Bu Ses’ müzik yarışması çok yakında başlıyor.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
09 Şubat 2022 Çarşamba 11:00
2022’nin yıldızı belli oluyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dijital platform için hazırlanan ‘Ah Bu Ses’ müzik yarışması yeni yıldızını arıyor. Bir döneme damgasını vuran efsane Popstar yarışmasının orkestra şefi Ahmet Özden, medya dünyasının sevilen ismi Anıl Budak ve İş dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Safa Yalçıntaş’ın jürisinde oturacağı ‘Ah bu Ses’ farklı formatıyla iddialı bir girişe hazırlanıyor.

‘FARKLI BİR FORMATTA ÇEKECEĞİZ’

Gazeteci Anıl Budak ve İş İnsanı Mehmet Safa Yalçıntaş ile birlikte uzun yıllar sonra ekranlara tekrar müzik yarışmasıyla geri dönecek ve bu kez jüri koltuğunda oturacak olan ünlü prodüktör Ahmet Özden, yeni kuşağında kendisinden pasajlar bulacağı farklı bir formatla izleyicilerle buluşmaya hazırlandıklarını söylerken, ‘‘Çok heyecanlıyız, bu yılın yıldızını belirleyeceğiz. Başvuruları 1312 medya.com üzerinden bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Mart ayı içerisinde çekilmesi planlanan yarışma 1312 medyanın Youtube sayfasından yayınlanacak. Birinci olan yarışmacıya ise Ahmet Özden tarafından bir şarkılık single yapılacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Pop StarAh Bu Ses
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