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30 yıl sonra müziğe  Sezen şarkılarıyla döndü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2021 Perşembe 12:04
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30 yıl sonra müziğe  Sezen şarkılarıyla döndü

HABER: DİNÇER KARACALAR

90’lı yılların ünlü isimlerinden Uriel, 30 yıl aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yapıyor. Hayranı olduğu Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” ve “Gelen Gideni Aratır” şarkılarını cover’layan sanatçı, bu iki eserin club versiyonlarının yanı sıra albüm projesiyle de büyük ses getirdi.

Kariyerine 90’lı yıllarda model olarak başlayan, ardından müzik dünyasına geçiş yapan Uriel, daha sonra eğitim hayatı için Almanya’ya yerleşmişti. Uriel, 30 yıl sonra yepyeni bir sound’la müzik dünyasına geri döndü. Sanatçı, iki single ve bir albüm çalışması için Şahin Özer Plak’la anlaşma imzaladı. 


KLİBİNDE KIZINI OYNATTI


Uriel, firmayla yaptığı anlaşma çerçevesinde ilk olarak hayranı olduğu Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” ve “Gelen Gideni Aratır” adlı şarkılarını cover’ladı. Bu iki eserin club versiyonlarını hazırlayan Uriel, ilk klibini de “Kaybolan Yıllar”a çekti. Başarılı isim, klibin çekimlerde 12 yaşındaki kızı Asina Auriel Kassandra ile birlikte kamera karşısına geçti.


YAKINDA ALBÜM DE GELECEK


21 Nisan’da dijital platformlarda yayınlanacak “Kaybolan Yıllar”ı müzikseverlerle buluşturmak için sabırsızlanan Uriel, albüm çalışmalarına da devam ediyor. Sanatçı, albüm için Nilüfer’den Emel Sayın’a müzik dünyasının dev isimlerinin şarkılarını yorumlayacak. Pandemi yasaklarının kalkmasının ardından sahne çalışmalarına da başlayacak olan Uriel, konserlerinde Fransız DJ Pascal’la birlikte performans sergileyecek.


AVRUPA’DA ÇIKACAK
Uriel’in müzikseverlere başka bir sürprizi daha var. 90’larda Regina’nın seslendirdiği “Day by Day” şarkısı “Nerdesin” adıyla dilimize uyarlanmış, eseri Ayşen seslendirmişti. Uriel her iki şarkıyı da yorumlayacak. Sanatçının “Day by Day” şarkısı Avrupa’da da yayınlanacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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