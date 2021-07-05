34. BEST MODEL TÜRKİYE YARIŞMASI 6 TEMMUZ’DA SOFİTEL İSTANBUL TAKSİM’DE

HABER: DİNÇER KARACALAR

34. Best Model Türkiye yarışmasının ilk elemeleri 6 Temmuz günü Sofitel İstanbul Taksim Otelinde gerçekleşecek. Pandemi sebebiyle çok ciddi bir şekilde covid-19 önlemlerini göz önüne alınarak seyircisiz gerçekleşecek olan yarışmanın 50 ünlüden oluşan jüri üyeleri salı günü saat 13:00’te başlayacak olan yarışmada en başarılı 25 kız ve 25 erkeği seçecekler.

Türkiye’nin her köşesinden iştirakın olduğu yarışmaya fotoğraflarıyla ve özgeçmişleriyle yarışmaya katılan her gencin cvsi vücut ölçüleri ve özelliklerinin bildiri formunda yollandığı için jüri onları çok yakından tanıyarak ilk fotoğraf elemelerini yaptı.





500ün üzerindeki yarışmaya katılanların içinden 250 erkek 100 genç kızın jüri huzuruna çıkmaya hak kazandıkların kararına varıldı.

Jürimiz, 350 yarışmacının içinden 2021 Aralık ayının 1. haftasındaki dünya yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan kadın ve erkek modeli belirleyecek.

Yarışmaya katılan gençler 3 kez jüri huzuruna çıkarak finale doğru gidecekler. Oldukça zor bir imtihandan geçerek ülkeyi temsil etme hakkını kazanacaklar.

Kurucu başkan Erkan Özerman bu ilk elemelerin gerçekleşeceği Sofitel İstanbul Taksim Otel’i için: “40 yıl sanat hayatının en güzel gecelerini geçirdiğimiz Maksim gazinosunun yerine inşa edilmiş olan Sofitel İstanbul Taksim Otelinde gerçekleşmesi heyecan verici.” dedi.