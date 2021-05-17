Abdulkadir Bayrakcı, yapımcı oldu

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İSTANBUL

Abdulkadir Bayrakcı, başarılı Yapımcı ve Oyuncu Onur Yaprakcı ile birlikte uzun yıllar sürecek ortaklığa imza attıklarını duyurdular. İlk olarak yapımını üstlecekleri “Civan Cengaver” isimli Polisiye Komedi filminin hazırlıklarına başlayan ikili, çekimlere 15 haziran gibi başlayacaklarını duyurdu. İnşaat sektöründen sonra yapımcılığa da el attığını söyleyen, Bayrakcı, " Yol arkadaşım Onur Yaprakcı ile Türkiye'de Sinema Sektörüne farklı bir bakış açısı, farklı bir renk katacağımıza inanıyorum. Bizler genç, dinamik ve yenilikçi beyinleriz. O sebeple , Çağımıza uygun ve kaliteli işler yapacağız. Bu yoldada ilk adımımızı attık. ’’ şeklinde konuştu.