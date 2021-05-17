Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1450
ALTIN
498.374
DOLAR
8.3421
STERLİN
11.6961
EURO
10.1282
Hazır beton alınacaktır
Hazır beton alınacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
102 Sözleşmeli Personel alınacak
102 Sözleşmeli Personel alınacak
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur...

Abdulkadir Bayrakcı, yapımcı oldu

İş İnsanı, Abdulkadir Bayrakcı  film yapımcısı oldu. İlk Film çekimleri 15 Haziran'da başlıyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:37
0 Okunma
Abdulkadir Bayrakcı, yapımcı oldu

ASLAN SAYIM

İSTANBUL

Abdulkadir Bayrakcı, başarılı Yapımcı ve Oyuncu Onur Yaprakcı ile birlikte uzun yıllar sürecek ortaklığa imza attıklarını duyurdular. İlk olarak yapımını üstlecekleri “Civan Cengaver” isimli Polisiye Komedi filminin hazırlıklarına başlayan ikili, çekimlere 15 haziran gibi başlayacaklarını duyurdu.  İnşaat sektöründen sonra yapımcılığa da el attığını söyleyen, Bayrakcı, " Yol arkadaşım Onur Yaprakcı ile Türkiye'de Sinema Sektörüne farklı bir bakış açısı, farklı bir renk katacağımıza inanıyorum. Bizler genç, dinamik ve yenilikçi beyinleriz. O sebeple , Çağımıza uygun ve kaliteli işler yapacağız. Bu yoldada ilk adımımızı attık. ’’ şeklinde konuştu. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir BayrakcıFilm Yapımcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 
Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 
Dilek Günay’dan Muhteşem Dönüş
Dilek Günay’dan Muhteşem Dönüş
'Katiller Cenazede’ pandemide hayatını kaybebeden müzisyenler için yayımlandı
'Katiller Cenazede’ pandemide hayatını kaybebeden müzisyenler için yayımlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans