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Ada Demir'den Hande Yener'li doğum günü kutlaması 

Türkiye'de ünlü iş adamlarından ve Gossip Mag adlı iş ve magazin cemiyet dergisi sahibi Ada Demir'in doğum gününde Hande Yener ile özel doğum günü kutlaması dikkatleri üzerine çekti.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Haziran 2021 Salı 16:54
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Ada Demir'den Hande Yener'li doğum günü kutlaması 

HABER: SEDAT SARIKAYA

İstanbul Bebek 'te  ultra lüks bir teknede Hande Yener'in  katıldığı doğum günü kutlamasında Yener'in ve Ada Demir'in şıklığı çok konuşulanlar arasına girdi. Hande Yener şarkılarının, doğum günü kutlamasına damgasını vurduğu günde Ada Demir ve Hande Yener doğum günü pastasını beraber üfleyip şampanya patlatmaları ve bir dilek tutmaları Yener'in neşeli ve sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Hande yenerle beraber doğum gününü kutlayan Ada DEMİR. Doğum günü pastasını beraber üfleyip dilek tutarak ardından şampanya patlattılar. Teknede samimi ve oldukça yakın pozlar verdiler.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ada DemirHande YenerDoğum Günü
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