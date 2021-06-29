Ada Demir'den Hande Yener'li doğum günü kutlaması 

HABER: SEDAT SARIKAYA

İstanbul Bebek 'te ultra lüks bir teknede Hande Yener'in katıldığı doğum günü kutlamasında Yener'in ve Ada Demir'in şıklığı çok konuşulanlar arasına girdi. Hande Yener şarkılarının, doğum günü kutlamasına damgasını vurduğu günde Ada Demir ve Hande Yener doğum günü pastasını beraber üfleyip şampanya patlatmaları ve bir dilek tutmaları Yener'in neşeli ve sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Hande yenerle beraber doğum gününü kutlayan Ada DEMİR. Doğum günü pastasını beraber üfleyip dilek tutarak ardından şampanya patlattılar. Teknede samimi ve oldukça yakın pozlar verdiler.