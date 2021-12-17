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Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor

“Ne Yaparsan Yap” Dedi, Hayallerini Gerçekleştirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2021 Cuma 14:42
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Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor

DİNÇER KARACALAR

Adliye koridorlarından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Mehmet Uslu, kısa sürede müzik listelerinde yerini aldı. 

“Ne Yaparsan Yap” isimli teklisiyle YouTube’da da kısa sürede yüz binlerce izlenen Uslu, aynı zamanda bir ceza avukatı. Başarının birkaç dalda mümkün olduğunu düşünen Mehmet Uslu; “İnanmadığım yola çıkmam.” dedi. 

Şarkısını kategorize etmeyen Mehmet Uslu, dileyen herkesin bu eseri istediği kategoriye koyabileceğini, müzikte de isminin önüne hiçbir zaman bir sıfat koymayacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Ne Yaparsan Yap” isimli çalışmanın sözü Gökhan Şahin, bestesi ve düzenlemesi Şahin Kurnaz imzası taşıyor.

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Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor
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