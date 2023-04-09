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Ahmet Selçuk İlkan’dan yeni şiir klibi: “Ben En Çok İnsandan Korktum”

Şair Ahmet Selçuk İLKAN, Ben En Çok İnsandan Korktum adlı yeni şiir klibini youtube kanalında sanatseverlerle buluşturdu.

09 Nisan 2023 Pazar 10:50
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Ahmet Selçuk İlkan’dan yeni şiir klibi: “Ben En Çok İnsandan Korktum”

İSTANBUL- . İlkan’ın “yaşadığım döneme tanıklıkla duygularımı aktardım” dediği yeni çalışmasına ilişkin sunuş yazısını paylaşıyoruz.

“Değerli sanatseverler,

İnsan ile insanlık arasındaki uçurumun her geçen gün arttığını gözlemlemek beni derinden yaralıyor. Yaşadığımız bu dünyada maalesef şiddeti, yoksulluğu, adaletsizliği, savaşı, yıkımı ve yalanı büyütüyoruz. Ve bunların hepsini tek tek insan eliyle yapıyoruz.

Ben de şiirimde, yaşadığım döneme tanıklıkla, insanın kendi soyuna bu kadar düşman olabilmesine dair hayal kırıklığımı “Ben en çok insandan korktum” diyerek aktarmaya çalıştım.

Şimdi bu şiirimin klibini sizlerle paylaşmaktan, yorumlarınıza sunmaktan mutluluk duyuyorum. Şiirimde yine sözleri bana, müziği Mehmet Aslan’a ait olan Ben Ne İnsanlar Gördüm şarkımıza da sevgili İntizar’ın yorumuyla yer vermek istedim; öfkemi tarif edecek daha etkili bir söz bulamadım.

Öte yandan, tüm bu üzüntü içinde şunu da elbette biliyorum, en zor zamanlarda birbirinin elinden tutma cesaretini gösteren de yine insan!.. Böylesi insanların çoğalması umudumu diri tutuyorum. İnsan olabilmek için insan doğmuş olmanın yetmediğini görebildiğimizde, insanca bir yaşam hayalinin hayatlarımıza yön vermesine izin verdiğimizde tüm dünyanın daha yaşanılası bir yer olacağına inanıyorum.”

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Selçuk İlkan
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