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Ahmet Yıldırım'ın yeni tekli çalışması "Borcum Bitmedi" tüm dijital platformlarda

Ahmet Yıldırım'ın yeni tekli çalışması "Borcum Bitmedi" Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Şubat 2022 Perşembe 11:51
Ahmet Yıldırım'ın yeni tekli çalışması "Borcum Bitmedi" tüm dijital platformlarda

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz günlerde, şarkıcı Ahmet Yıldırım'ın yeni tekli çalışması "Borcum Bitmedi" Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Yeni single çalışması "Borcum Bitmedi" müzik sevenlerin beğenisini toplayarak, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü, Mehmet Ali Öç, Müziği Ednan Aslan’a ait olan "Borcum Bitmedi" şarkısının klibi, Karlı Orman Bölgesinde doğa ile iç içe karlar içinde çekildi. Şarkının klip yönetmenliği ise Nihat Ulaş tarafından gerçekleşti.

Ahmet Yıldırım, Sosyal medyada yeni tekli çalışmam "Borcum Bitmedi" Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandıktan sonra, hızlı bir şekilde müzik severler tarafından beğenilmesi beni mutlu etti, bende takipçilerime ve sevenlerime teşekkür ediyorum, iyiki varsınız, dedi.

Klip link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ne0lzRCCpy8

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Grand MüzikAhmet YıldırımBorcum Bitmedİ
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