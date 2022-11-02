Ajda Pekkan evinde kaza geÃ§irdi; ameliyata alÄ±ndÄ±

Ä°STANBUL - EvindeÂ kaza geÃ§iren Ajda Pekkan ameliyat oldu. KalÃ§a kemiÄŸini Ã§atlayan Pekkan'Ä±n KasÄ±m ayÄ± konserleri iptal edildi.
76 yaÅŸÄ±ndaki sanatÃ§Ä± Ajda Pekkan, sabaha karÅŸÄ± evinde dÃ¼ÅŸÃ¼p kalÃ§a kemiÄŸini Ã§atlattÄ±. Pekkan, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kaza sonrasÄ±nda hastaneye kaldÄ±rÄ±larak acil ameliyata alÄ±ndÄ±. Menajeri sanatÃ§Ä±nÄ±n sabaha karÅŸÄ± evinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kalÃ§a kemiÄŸinin Ã§atlamasÄ± sonucu acil ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Pekkan'Ä±n KasÄ±m ayÄ± konserleri iptal edildi.
DHA