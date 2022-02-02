ALEGE’DEN UNUTMAYAN VE UNUTULMAK İSTEMEYENLERE EMO-TRAP TINILI “ENKAZ

Haber: Aslan Sayım

Çocuk yaştan beri müziğe olan tutkusu doğrultusunda kendi sözlerini yazmaya başlayan Alege, Afro-Trap tınılı ilk teklisi “Suret” ile kısa sürede dinleyicilerin dikkatini çekmişti.

Şimdi ise Alege, bu sefer Artvizyon etiketiyle dinleyicilerle buluşan Emo-Trap tınılı yeni teklisi “Enkaz” ile unutmayan ve unutmak istemeyenlere sesleniyor!

Sözü ve müziği Alege’ye ait olan teklinin beati ise Acnatro imzası taşıyor.

Ayrıca teklinin Esmanur Yılmaz yönetmenliğindeki klibi de Artvizyon YouTube kanalında yerini aldı.

Alege (Hazal Çiftci) yeni teklisini şu sözlerle anlatıyor:

“İlk amatör çalışmalarım, internette bulduğum beat’lere yazdığım sözler ve bestelerden oluşuyordu. O dönem yazmış olduğum şarkılardan birisi nedense duygu yoğunluğundan dolayı benim için ayrı özeldi. Yeni bir tekli yayınlamaya karar verdiğimde bu şarkımı ‘unutmamak’ istedim. Umarım bu duygu dinleyicilere de geçer!”