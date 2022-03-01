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Almula Merter Churm’ün ağır konukları

Almula Merter Churm’ün ağır konukları Almula Merter Churm, “Ustalarım” dediği oyuncular Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu “Mutlu Kalpler Kulübü” adlı televizyon programında ağırladı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
01 Mart 2022 Salı 10:33
Almula Merter Churm’ün ağır konukları

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almula Merter Churm’ün sunumuyla cumartesi günleri Ekotürk TV’de ekrana gelen “Mutlu Kalpler Kulübü” programının yeni bölümüne usta oyuncular Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu katıldı. Konuklarıyla keyifli bir sohbete imza atan Churm, her iki sanatçıyı da çocukluk yıllarından tanıdığını söyledi. ÇOCUKKEN SOHBETLERİNİ BİR KÖŞEDEN DİNLERDİM Almula Merter Churm, oyunculuk hakkında sohbet ettiği Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu programında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Hayat çok garip. Her ikisi de benim ustam. Aynı zamanda aile gibiyiz. Çocukluğum onlarla geçti. O zamanlar babam Ferdi Merter'le yaptıkları sohbetleri bir köşeden dinlerdim. Şimdi o anılardan hep birlikte söz ediyoruz, birlikte gülüyoruz. Çok değişik bir duygu bu.”

 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Almula Merter ChurmTamer LeventAyşenil Şamlıoğlu
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