Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.164,96
ALTIN
1.007,67
DOLAR
18,19
STERLİN
21,21
EURO
18,24
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Alper Eken farkı: Bihter Çeşme’yi zirvede kapadı

Ziyaretçilerine ilk kez Etiler’de merhaba diyen Bihter, yaz sezonunda Çeşme’de de hizmet verdi.

30 Ağustos 2022 Salı 17:05
Alper Eken farkı: Bihter Çeşme’yi zirvede kapadı

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Samet Gülmez ve Alper Eken’in işletmesinde olduğu ve İstanbul’da pandemi döneminde ayakta kalmayı başarıp ödüllü mekanlar arasında yer alan Bihter, tatilcilerin de uğrak yeri oldu. Çeşme’de birçok kapanan işletmeye rağmen Bihter ilk sezonunda tam not aldı. Kaan Parlak, Rıdvan Koçyiğit’in de işletme kadrosunda yer aldığı Bihter, Çeşme’nin Ayayorgi Koyu’nde kaliteyi müşterileri ile buluşturmaya devam ederken aynı zamanda ünlü isimlere de mekanda yer verdi.  "Bihter Çeşme”de ünlü sanatçıların sahneleri de çok sevildi.

Yeni sezona sürpriz var

Mekanının başarısından memnun olan Alper Eken, “İlk sezonumuzda başarıyı yakaladık. Yeni sezona sürprizler hazırlıyoruz. Projelerimiz hazırlık aşamasında.” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 30.08.2022 20:12
Anahtar Kelimeler:
Alper EkenBihterçeşmeEtiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Sarıkaya'dan Magazin Köşesi
Sedat Sarıkaya'dan Magazin Köşesi
HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”
HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans