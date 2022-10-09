Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Çeşme Bihter ile yoğun yaz sezonunu başarılı bir şekilde kapatıp kış sezonuna yine Etiler Bihter’le merhaba diyen ünlü işletmeciler misafirlerimi en özel ve özveri ile ağırlamaya da devam ediyor.