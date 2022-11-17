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Alperen Avincan: "Oyuncu deÄŸil, Star olmak istiyorum"

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 10:25
Alperen Avincan: "Oyuncu deÄŸil, Star olmak istiyorum"

BugÃ¼ne kadar birÃ§ok sanatÃ§Ä±nÄ±nÂ  klibinde ayrÄ±ca reklam, katolog Ã§ekimlerinde, dizilerde ve defilelerdeÂ  yer alanÂ  Alperen Avincan, basÄ±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¼stlenen Alper Ergezâ€™in MÃ¼zik Onair da konuÄŸu oldu.

20 yaÅŸÄ±ndaki Avincan, 4 buÃ§uk yÄ±ldÄ±r profesyonel anlamda hem modellik hem de oyunculuk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. En bÃ¼yÃ¼k hayalinin star olmak olduÄŸunu sÃ¶yleyen Avincan" Kariyerimde kendime inanÄ±lmaz bir hedef koydum. Ben ne Ã§ok iyi bir model, ne Ã§ok iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Ben STAR olmak istiyorum. Ben Ã§ok donanÄ±mlÄ± bir insan olarak gÃ¶rÃ¼yorum kendimi" dedi.Â  GenÃ§ oyuncu "Modellik mi yoksa oyunculuk mu?" sorusuna ise "EÄŸer TÃ¼rkiyeâ€™de yaÅŸamÄ±yor olsaydÄ±m modellik derdim. Benim asÄ±l iÅŸim modellik bildiÄŸiniz gibi. Defilelerde boy gÃ¶stermeyi, katalog Ã§ekimlerinde tasarÄ±mlarla poz vermeyi ve bÃ¶yle kazanÃ§ saÄŸlamayÄ± Ã§ok seviyorum. Ama maalesef ki TÃ¼rkiyeâ€™de erkek mankenlik Ã§ok geri planda bir meslek ÅŸuanda. Bu durumdan bazÄ± kiÅŸilerin sorumlu olduÄŸu da bir gerÃ§ek. Maalesef kazanÃ§lar dÃ¼ÅŸÃ¼k, iÅŸler az. O yÃ¼zden ben diÄŸer iÅŸim olan oyunculuk Ã¼zerine gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. En az modellik kadar oyunculukta da kendimi Ã§ok yetenekli buluyorum" cevabÄ±nÄ± verdi.

ALPER ERGEZ BASIN & PR

Haber. Nihat Ä°likcioÄŸlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
Alperen Avincan: Oyuncu DeÄŸilStar Olmak Istiyorum
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