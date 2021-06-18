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AMERİKA ROMAN HAVASINI CANSEVER’LE SEVECEK

Yapımcı Selçuk Sal Küçük’ten büyük yatırım “ANTEN TAKSIN” yayında

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 12:13
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AMERİKA ROMAN HAVASINI CANSEVER’LE SEVECEK

Türkiye ve Amerika’da Yapım şirketi sahibi Selçuk Sal Küçük büyük yatırımlar yaparak Pandemi döneminde müzik sektörüne hareketlilik getirdi.

Müziğin dili, dini, şekli yoktur müziğin evrensel olduğu herkes tarafından kabullenmiş bir olgudur. Müzik’te kendi içinde makamına usulüne ritmine göre tarz değiştirir. 9/8 lik ritmi ile kıpır kıpır hareketli ritmine kendimizi kaptırdığımız bir tarz var ki hepimiz o tarzı Roman havası olarak biliriz.

Dünyada nasıl Blues Jazz tarzları özel ise Balkanlar’da da Roman Havası özel bir tarzdır.

Cansever Bugüne kadar bir çok ünlü isim roman havası şarkılar yaptı. Fakat Cansever yaptığı roman havası şarkılarını başka ülkelerde de sevdirmeyi başardı. Roman havasının ritmini daha geniş kitlelere duyurmayı başaran başarılı şarkıcı 9/8 lik ritmi modern ve farklı aranjelerle Balkan ve Asya ülkelerinden sonra kendine has farklı tarzı ile Amerika’ya sevdirmeye hazır…

Anten Taksın’la herkes oynayacak

Voce müzik etiketi ile yayınlanan ”Anten Taksın” isimli çalışma Amerika’da yeni bir akıma sebep olabilir. Amerika’nın yanı sıra Türkiye ve Balkanlarda da kendinden çok söz ettirecek şarkının Söz ve müziği Cansever’e ait ”Anten Taksın” isimli şarkıda Cansever’e Kobra Murat ve Samara eşlik ederken, şarkının aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu, klibin yönetmenliğini Ferit Çetinkaya yaparken yapımcılığını Voce müzik Selçuk Sal Küçük üstlendi.

Haber Sedat Sarıkaya

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AMERİKA ROMAN HAVASINI CANSEVERLE SEVECEK
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