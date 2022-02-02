Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,020.02
ALTIN
779.26
DOLAR
13.47
STERLİN
18.24
EURO
15.21
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Anıl Piyancı ve Keişan “Pare Pare” de buluştu!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 13:04
Anıl Piyancı ve Keişan “Pare Pare” de buluştu!

Haber: Dinçer Karacalar

Anıl Piyancı ve Keişan, sürpriz bir yeni çalışma olan “Pare Pare” ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2013 yılında Türkiye’nin bir çok önemli rap müzik sanatçısının bir araya geldiği ’Sekiz 2’ şarkısı ile ortak bir projede yer alan Anıl Piyancı ve Keişan ‘Pare Pare’ ile bir kez daha müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sözleri Anıl Piyancı ve Keişan imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Berkay Duman’a ait.

Pare Pare’de tam bir hikaye anlatıcısı rolüne bürünen Anıl Piyancı ve Keişan, duygusal sözlere sahip bu şarkıda hissiyatlarını birinci ağızdan dinleyicileriyle paylaşıyor.  Ortak bir proje için uzun süre sonra bir araya gelen sanatçılar, 2022 senesi içerisinde yayınlayacakları düet şarkılarla müzikseverlere ulaşıyor olacak.

Yeni albüm yolda

Çıkacak olan albümlerinin habercisi olan ilk single “Pare Pare” ile drill türüne de yorumlarını katan Anıl Piyancı ve Keişan ikilisi Türk Rap müziğine yön vermeye devam ediyor. Bu single ile de yeni gelecek albümü müjdeliyorlar.

İkilinin yeni single’ı “Pare Pare”4 Şubat tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Anıl Piyancı Ve Keişan Pare Pare De Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uriel yeni sound’la geliyor
Uriel yeni sound’la geliyor
KUTLAMA YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
KUTLAMA YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
ALEGE’DEN UNUTMAYAN VE UNUTULMAK İSTEMEYENLERE EMO-TRAP TINILI “ENKAZ
ALEGE’DEN UNUTMAYAN VE UNUTULMAK İSTEMEYENLERE EMO-TRAP TINILI “ENKAZ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans