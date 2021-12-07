Arabesk Fantazi Müziğine Yeni Bir Soluk: Ertan İşbilir !

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İşte Star, Rising Star ve O Ses Türkiye gibi yarışmalarda dereceye giren Ertan İşbilir 4 şarkıdan oluşan EP’si ‘’İhanet’’ müzikseverlerle buluşuyor. Taşkın Sabah Hertel orkestrasında yer alan 5 solisten biri olan Ertan işbilir O Ses Türkiye yarışmasında Yıldız Tilbe ile ‘’Vazgeçtim’’ şarkısına yaptıkları düetle akıllara kazındı. Ertan İşbilir'in ‘’İhanet’’ EP’si heyecanla başlayan bir aşkın ihanetle son bulmasını anlatıyor. EP’de ilk klip Sahtekar şarkısına çekildi. Şarkın söz ve müziği Ertan İşbilir'e ait. Düzenlemesini ise Ahmet Recep Soysal Üstlendi. Ferdi Çalışkan’ın yönetmenliğinde çekilen klip Milyon Tv stüdyosunda çekildi.