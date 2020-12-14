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Aranjörüyle düet yaptı

Başarılı sanatçı Murat Akyol, söz ve müziği kendisine ait “Sustum” adlı ilk duygusal şarkısında bir sürprize imza attı, aranjör Suat Aydoğan‘la düet yaptı. Şarkı, 14 Aralık’ta DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
14 Aralık 2020 Pazartesi 12:35
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Aranjörüyle düet yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Pandemi sürecini yeni şarkılar yaparak geçiren Murat Akyol’un son eseri “Sustum”, etkileyici sözleri ve duygusal melodisiyle aranjör Suat Aydoğan’ın büyük beğenisini kazandı. Murat Akyol ve Suat Aydoğan, stüdyo kayıtları sırasında gelişen ani bir kararla şarkıyı birlikte seslendirdi. İkili, düetin video klibinde de beraber kamera karşısına geçti.


SETTE YANGIN PANİĞİ


Klibin çekimleri, Murat Akyol’un Bağdat Caddesi’nde bulunan güzellik merkezinde yapıldı. Murat Akyol, klip senaryosu gereği 8 saatte yaptığı tabloyu ateşe verdi. Büyüyen alevler, set ekibine kısa süreli bir panik yaşattı. Murat Akyol o anları şöyle anlattı: “Senaryo gereği tabloyu ofisimde yakmıştım ama alevlerin bir anda o kadar büyüyeceğini düşünemedim. Haliyle korktuk ama kontrollü bir şekilde söndürdük. Neticede ortaya güzel bir klip çıktı.”

 


14 ARALIK’TA DİJİTAL PLATFORMLARDA


Kapak fotoğraflarını Deniz Can Kutlu’nun çektiği “Sustum” single’ı 14 Aralık Pazartesi günü DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Yönetmenliğini Caner Demiroğlu’nun üstlendiği, 12 saat süren bir çalışmayla tamamlanan klip de single’ın çıkışıyla birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuldu.


İLK SLOW ŞARKIM


Murat Akyol, ilk duygusal şarkısı için heyecanlı: “Müzikseverler ilk defa benden slow şarkı dinleyecek, o nedenle heyecanlıyım. Ben de slow şarkı okumayı çok seviyorum. Stüdyo ve klip kayıtlarında büyük emek verdik, umarım karşılığını alırız.”

 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Murat AkyolSöz Ve MüzikSustumSuat AydoğanDmc
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