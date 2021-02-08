Arda ve Tepki’den muhteşem düet

HABER: ASLAN SAYIM



Geçtiğimiz aylarda “Vazgeçtim” isimli singleçalışması ile dikkatleri üzerine çeken genç popçu Arda, son günlerin yükselişteki isimlerinden başarılı rap sanatçısı Tepki ile birlikte hazırladığı ”Her Şeyden Çok” single çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu. “Ne kadar diye sorma, her şeyden çok” sözleri ile başlayıp hasret teması ile şekillenen bir kompozisyon oluşturulan şarkının prodüktörkoltuğunda ‘CHEFF COOKIN’ otururken, şarkının video klibinin yönetmenliğinde yine ünlü rapçi Tepki ismini görüyoruz.



Şarkılarına çok güvendiklerini dile getiren Arda ve Tepki; “Şu ana kadar aldığımız tepkiler çok iyi, bu parça yılın hiti olacak” dedi.



Arda & Tepki “Her Şeyden Çok” adlı single tüm dijital platformlarda ve video klip Netd Youtube kanalında yayında.

https://www.youtube.com/watch?v=o7Pr0M_lhHI