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Arda ve Tepki’den muhteşem düet

Son dönemde yayınladığı çalışmalarıyla müzikseverlerin dikkatini çeken Arda, şimdi ise rap müziğinin başarılı isimlerinden Tepki ile dinleyicilere sürpriz yaptı. “Her şeyden Çok” ismini verdikleri yeni single ve video klip tüm dijital platformlarda yerini aldı…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Şubat 2021 Pazartesi 10:58
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Arda ve Tepki’den muhteşem düet

HABER: ASLAN SAYIM


Geçtiğimiz aylarda “Vazgeçtim” isimli singleçalışması ile dikkatleri üzerine çeken genç popçu Arda, son günlerin yükselişteki isimlerinden başarılı rap sanatçısı Tepki ile birlikte hazırladığı ”Her Şeyden Çok” single çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu. “Ne kadar diye sorma, her şeyden çok” sözleri ile başlayıp hasret teması ile şekillenen bir kompozisyon oluşturulan şarkının prodüktörkoltuğunda ‘CHEFF COOKIN’ otururken, şarkının video klibinin yönetmenliğinde yine ünlü rapçi Tepki ismini görüyoruz. 


Şarkılarına çok güvendiklerini dile getiren Arda ve Tepki; “Şu ana kadar aldığımız tepkiler çok iyi, bu parça yılın hiti olacak” dedi.


Arda & Tepki “Her Şeyden Çok” adlı single tüm dijital platformlarda ve video klip Netd Youtube kanalında yayında.

https://www.youtube.com/watch?v=o7Pr0M_lhHI

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Arda Ve Tepkiden muhteşem DüetAslan Sayım
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