SEDAT SARIKAYA

Köyden köye, ağızdan ağıza dolaşan şarkıların yekünü, kafamda bir katedral kadar, dört minareli bir cami kadar yer tutuyor. Tıpkı ortaçağ katedrallerini yapanlar gibi, meçhul kalan bu yaratıcıların bazısını tanıdım. Türkiye’nin rastgele bir ovasında, rastgele bir köyünde işittiğim şarkılar, sanatın nerede saklandığını bana ifşa etti. Sonra da anladım ki, bu bir sır değil; memleketin her yerinde başka şarkılar, aynı olgun ifadeli başka şarkılar dinlemek mümkün. Şehir ve kasabadan başka her yerde sanat, canlı ve hayati mevcudiyettir.

Abidin Dino

Bu albümdeki tüm müzikler bizleriz. Tüm tarihimizle ilgili ve ilk zamanlardan beri bizleri bir arada tutan, her geçen gün birbirimize daha sıkı bağlayan melodiler. Duygusal ve kültürel anlamda kendimizi en güçlü şekilde anlatabildiğimiz anlar.

Bunu kaybetmememiz ve gelecek jenerasyonlara küçük bir armağan olması için bu albümü kaydettik. Müziğin sonsuz gücüyle; güzel ve umut dolu bir geleceğin hayaline..

Armageddon Turk

Armageddon Turk, Anadolu türküleri ve anonim eserleri “lo-fi hiphop”, “chillbeat” soundlarda yorumladığı “Anadolu Lo-fi” adlı ilk albümünü Garaj Müzik etiketiyle dinleyicinin beğenisine 4 Haziran Cuma günü sunuyor.

Orkun Tunç ve Zag Erlat’tan oluşan prodüktör ikili, pandeminin ilk karantina günlerinden beri üzerinde çalıştıkları albümün tüm prodüksiyonunu İstanbul ve Londra’daki evlerinde mobil olarak gerçekleştirdi. Albümde Kaan Çelik Metin(perdesiz/elektrik gitar), Ege Cengiz(trompet), Nevbahar Özel(kemençe), Nevcivan Özel(tar), Gonca Feride Varol(piyano) gibi önemli müzisyenler de ekibe eşlik etti.

Albüm kapağı, Armageddon Turk’ün hayalindeki “pastoral ve futuristik bir dünyada saz çalan kız figürü”, yeni dönem çalışmalarını takip ettikleri, illüstratör Beril İrman’ın çizimiyle ortaya çıkardıkları bir çalışma.

Armageddon Turk prodüksiyon ekibi, Kelis, Moby, Gorillaz, Pet Shop Boys, Janet Jackson, Mel C, Aronchupa, Teoman, Sezen Aksu, Nazan Öncel, Edis vb. birçok isme yaptıkları official remixlerle tanınıyor.

Ekip 2020’de, yeni nesil hiphop artistlerinden NASKAS ile çıkardıkları “Karıştır” single çalışması ile gündemdeydi.

Ayrıca ekip 2018 yılında, ülkemizde türünün "ilk official remix" albümlerinden biri olan, Şah Plak 70’ler dönemine ait Gülden Karaböcek diskografisini içeren bir remix albümü yayınladı. Efes’in 50. yıl şerefine hazırlanan "Birlikte Geçen 50 Enfes Yıl" filminde, bu albümden “Kalbim Çarpar" şarkısına yaptıkları remix kullanıldı.



2018 yılında Mu Tunç’un, yazıp ve yönettiği “ARADA” adlı ilk Türk Punk filminde yeralan Armageddon Turk x Gülden Karaböcek Remix'i "Şaka Yaptım" yeraltı partilerinin vazgeçilmez dans hitlerinden biri oldu.

Sedat Sarıkaya



All Music Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Executive Producer / A&R: Orkun Tunç

Product Manager: Aslı Serindağ

Album Cover Concept + Idea: Orkun Tunç

Illustration: Beril İrman

Visualizer / Animation: Alekslipin

Label: Garaj Müzik, 2021

Instagram: @armageddonturk

Tracklist:

1 - HEY ONBEŞLİ (2:21)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Electric Guitar: Kaan Çelik Metin

2 – GAMZEDEYİM DEVA BULMAM (3:07)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Trumpet: Ege Cengiz

3 – DERE GELİYOR DERE (2:28)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Electric / Fretless Guitar: Kaan Çelik Metin

4 – BURÇAK TARLASI (2:36)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Tar: Nevcivan Özel

5 – BİTLİS’DE BEŞ MİNARE (2:46)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Electric / Fretless Guitar: Kaan Çelik Metin

6 – O YAR GELİR (2:47)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Electric / Fretless Guitar: Kaan Çelik Metin

7 – HAVADA BULUT YOK (2:46)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Tuna “Zag” Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Piano: Gonca Feride Varol

8 – GELEVERA DERESİ (2:47)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Kemençe: Nevbahar Özel

9 – ÜSKÜDAR’A GİDERKEN (2:35)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Electric Guitar: Kaan Çelik Metin

10 – ÇÖKERTME (2:24)

Performed, Produced by Armageddon Turk; Orkun Tunç & Zag Erlat

Mix & Mastering: Zag Erlat

Piano: Gonca Feride Varol

Spotify: https://spoti.fi/2S910Hd

Apple Music: https://apple.co/3w390rO

Deezer: https://bit.ly/3uQTGNy

YouTube Music: https://bit.ly/3czLAmz

Fizy: https://fizy.in/RqspY

Youtube video izleme linki; https://youtu.be/8lEGrC80a0w