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Aslan Sayım üçüncü Şarkısı için Stüdyoya Kapandı!

30 Aralık 2022 Cuma 11:11
Aslan Sayım üçüncü Şarkısı için Stüdyoya Kapandı!

Haber: Leyla Işıkoğlu 

Birçok ünlü sanatçı, manken-model, fenomen ve ünlü sima ile yaptığı röportajlarla magazin dünyasının gündeminde önemli yeri olan başarılı gazeteci ve radyocu Aslan Sayım, üçüncü single çalışması için stüdyoya giriyor.

Entarisi Ala Benziyor ve Kafalar Leyla isimli şarkılarıyla müzik listelerine giriş yapan 

Aslan Sayım, yeni single’ı için ince eleyip sık dokuyor. Sayım, üçüncü single’na büyük bir özveri gösterirken bu çalışmasında aranjör Cüneyt Yalmaz ile çalışacak. Aynı zamanda okuma koçu Firuze ve Dilan Açelya ile de bir araya gelen Aslan Sayım, en iyisini yapmak için eğitimlerde aldığını belirtiyor.

Aslan Sayım henüz adı açıklanmayan, fakat Cover bir şarkı olacağı öğrenilen single’ın çok konuşulacağı dilden dile dolaşmaya başladı.

Aslan Sayım müzik çalışmalarına hız verirken, gazetecilik ve basın danışmanlığı kariyerine de devam ediyor. Aynı zamanda da Sayım, yeni single’dan sonra bir sürpriz yapacağını ve 2023 yılında Radyo İstanbul’da programa başlayacağını belirtti.

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Aslan Sayım üçüncü Şarkısı Için Stüdyoya Kapandı
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