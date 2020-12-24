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Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü!  

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2020 Perşembe 14:16
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Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü!  

Ünlülerin sır küpü olarak kendisini tanıdığımız genç Gazeteci ve Radyocu Aslan Sayım 2020 yılının Gazeteci ödülüne layık görüldü. İvana Sert, Mustafa Ceceli, Ayla Çelik, Zerrin Özer, Ebru Polat, Linet, Tuğba Yurt gibi birçok ünlü sanatçı ile gündem yaratan röportajlar gerçekleştiren Aslan Sayım 15 yaşında başladığı köşe yazıları ile bir çok haber portalında yer aldı. Mentu Yapım Sahibi Umut Bolel’in düzenlediği Biz Bize Medya Ödüllerinde 17 Şubat 2021 Tarihinde Ankara’da Green Park Otel de düzenlenecek olan Ödül Töreninde bulunacak. Bir çok ünlü sanatçının, iş adamının, markanın bu gecede ödül alacağı Biz Bize Medya instagram hesabından duyuruldu. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü
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