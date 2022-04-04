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Aslan Sayım’dan Türkü Çalışmasına Pop yorum!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Nisan 2022 Pazartesi 12:33
Aslan Sayım’dan Türkü Çalışmasına Pop yorum!

Haber: Leyla Işıkoğlu

Magazin gündeminde bir çok ünlü sanatçı ile yaptığı röportajlarla adını duyuran yeni nesilin  Gazeteci ve Radyocularından Aslan Sayım ilk şarkı çalışması ‘Entarisi Ala Benziyor’ isimli şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Yeni nesil şarkıyı ilk kez duysada. Şarkının geçmişi Zeki Müren’e kadar uzanıyor. Bu şarkı aslında bir Türkü ve ilk okuyanlardan biri sanst güneşimiz Zeki Müren’di daha sonra şarkıyı Candan Erçetin’de yorumlamıştı. Aslan Sayım uzun süredir şarkı arayışı içindeydi ve Anonim bir Türkü’yü aranjör’ü Cüneyt Yalmaz’a götürerek bu türkü yü pop müzik olarak günümüz tarzına uygun çekilde çevirdi ve seslendirdi. Aslan Sayım’ın bu şarkı çalışmasını bir çok kişi tarafından beğeni topladı. Şarkı iki haftada organik olarak Youtube Net D kanalında 123 bin kişi tarafından dinlenildi. Gelen tepkilerden memnun olan Aslan Sayım yeni şarkısı için hazırlıklara başladığını katıldığı radyo programlarında duyurdu. 

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Aslan Sayımdan Türkü Çalışmasına Pop Yorum
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