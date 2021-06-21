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Ata Çağlayan'ın  düzenlediği harika bir ödül töreni ile ödüller sahiplerine Kavuştu! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 10:33
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Ata Çağlayan'ın  düzenlediği harika bir ödül töreni ile ödüller sahiplerine Kavuştu! 

İş ve sanat dünyasının en seçkin en başarılı isimleri Organizatör Ata Çağlayan'ın düzenlediği "Yılın Enleri Ödülleri" muhteşem organizasyonunda buluştu. 

Ege, Mert Hakan, Tuğçe Kandemir, Ece Mumay, Yusuf Güney gibi sanat ve iş dünyasının ileri gelen isimlerinin ödüle layık görüldüğü "Yılın Enleri Ödülleri " töreninde renkli anlar yaşandı. İstanbul "Fuat Paşa Yalısında" gerçekleşen büyük  törende sanatçı ve iş dünyasının ileri gelenlerine ödülleri verildi. Sahneye çıkan  sanatçılar şarkılarını söylediler. Usta gazeteci Sedat Sarıkaya'nın ekibide geceye katıldı. Pırıl pırıl gecede sanatçıların ve iş insanlarının  birbirinden iddialı ve birbirinden şık olduğu gözlemlendi. Sanatçılar organizasyon boyunca fotoğraf isteklerini geri çevirmediler.

Haber: Sedat Sarıkaya

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