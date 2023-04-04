Ayak İşleri Heyecanına Müzikle Devam Ediyor

İSTANBUL- Komedi ve aksiyon türünün son dönemde en çok ses getiren yapımlarından Ayak İşleri, müzikleri olmadan eksik kalırdı. Da Poet’in farklı türleri bir araya getirerek yarattığı sıra dışı sound’u, dizinin en heyecanlı ve eğlenceli sahnelerinde enerjiyi zirveye taşımıştı. Şimdi o parçalar “Ayak İşleri: Orijinal Dizi Müzikleri” albümü ile Ayak İşleri takipçileri ve tüm müzikseverlerle buluştu.

Albümde dizinin üç sezonunda kullanılan, tümü enstrümantal 24 parçanın yanı sıra, Da Poet’in daha önceden yayınladığı bazı parçaların yeni versiyonları da yer alıyor. Albüm aynı zamanda Türkiye'de Rap/Hiphop geçmişinden gelen bir müzisyenin yayınladığı ilk soundtrack albümü olma özelliğini taşıyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL