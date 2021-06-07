Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1446
ALTIN
522.496
DOLAR
8.6159
STERLİN
12.1602
EURO
10.4766
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak

Aykut Özer Yeni Şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ Yayında! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Haziran 2021 Pazartesi 11:31
0 Okunma
Aykut Özer Yeni Şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ Yayında! 

HABER: ASLAN SAYIM

Karadeniz şarkıları ile büyük beğeni ve popülerlik kazanan başarılı şarkıcı Aykut Özer yeni şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ ile tüm dijital platformlarda yayında. Grand müzik etiketiyle yayınlanan klip youtube kanalında kısa zamanda 250 bin kişi tarafından izlenildi. Yakışıklı şarkıcı Aykut Özer şarkısına gelen tepkilerden mutlu olduğunu belirtti. Şarkının sözü ve müziği Safa Demirci’ye Aranje ise Serkan Türker imzası taşıyor. Şarkının klip yönetmen koltuğunda Özdinç Cinan oturuyor. Görüntü Yönetmeni ise Recep Yenigün oldu. Klip çekimi İstanbul’da gerçekleşti. Gece boyunca çekimleri tamamlanan klip İstanbul’un muhteşem manzarası ile bütünleşti. 

Klip link: https://youtu.be/8TVXzihb7bs

Anahtar Kelimeler:
Aykut Özer Yeni Şarkısı Yüzün Gülmesin Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Övüç’e 750 bin liralık yeni şarkı hediyesi!!
Murat Övüç’e 750 bin liralık yeni şarkı hediyesi!!
Simge'yi kıskandıran albüm...
Simge'yi kıskandıran albüm...
Deniz Seki sezonu terasta açtı.
Deniz Seki sezonu terasta açtı.
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans