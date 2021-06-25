Ayla Çelik: “Annem istedi, yaptım”

Ayla Çelik yeni şarkısı “Yalancılar” ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak, sözü-bestesi Ayla Çelik ve Serdar Arslan, düzenlemesi de Serkan Ölçer imzası taşıyan şarkıyla sanatçı, yine dikkatleri üzerine çekecek.

Ayla Çelik, şarkının kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirtiyor: “Annemle geçmişten, yaşananlardan söz ederken; “Çoğunlukla aşk şarkısı yazıyorsun. Bak, pek çok şey yaşadık. Bu kadar yalan, bu kadar yalancı... İşte bir kere de bunları anlat” dedi ve ilk notayı bu sözlerle basmış oldu.”

Sonrasında Serdar Arslan’la birlikte şarkıyı yazdıklarını söyleyen Ayla Çelik, dinleyiciyle buluşturacağı için de duyduğu heyecanı dile getiriyor.

25 Haziran’da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak “Yalancılar” şarkısının klibinde de yönetmen koltuğunda Metin Arolat dikkat çekiyor. “Yalancılar”ın klibi 25 Haziran saat 12.00’de sanatçının youtube kanalında yayında olacak.

Haber Sedat Sarıkaya