Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,961.64
ALTIN
801.33
DOLAR
13.52
STERLİN
18.26
EURO
15.26
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...

Aylin-Toygar Işıklı çiftinden dünyada bir ilk: Müzikli koleksiyon

Bu koleksiyonda her tasarımın bir müziği var

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 11:29
Aylin-Toygar Işıklı çiftinden dünyada bir ilk: Müzikli koleksiyon

Haber: Dinçer Karacalar

Mücevher tasarımcısı Aylin Işıklı, doğal taşların enerjisinden herkesin faydalanması gerektiği fikriyle hayata geçirdiği Arven’s World markası için çok özel bir koleksiyon tasarladı. Müzisyen Toygar Işıklı da eşinin koleksiyonu için stüdyoya girdi ve her bir tasarım için ayrı bir müzik yarattı.

Arven’s World, mücevher tasarımcısı Aylin Işıklı’nın doğadan gelen enerjiyi insana sunma fikriyle hayata geçirdiği bir marka. Evrenin sürekli enerji alıp veren bir sistem, canlı-cansız her varlığın da bir enerjisi olduğu gerçeğini temel alan Işıklı, doğanın hediyesi doğal taşlarla manevi saflığın simgesi olan gümüşü eşsiz tasarımlara dönüştürüp kullanıcılarının “iyiliğine” sundu.

MUTLU EDEN TASARIMLAR

Somer Sivrioğlu, Bülent Çolak, Hakan Mengüç, Asuman Krause gibi ünlüleri de tasarımlarıyla “mutlu eden” Aylin Işıklı, yeni koleksiyonu için müzisyen eşi Toygar Işıklı’yla işbirliği yaptı. Toygar Işıklı, koleksiyon için stüdyoya girdi ve her bir tasarım için ayrı bir müzik yarattı. 

‘SEVGİLİYE’ ÇOK ÖZEL HEDİYE

Koleksiyonda yer alan tasarımlar, beraberinde birer QR kodla satışa sunuldu. Kullanıcılar bu kodları akıllı telefon ve tabletlerine okuttuklarında, tasarımlarına özel bestelenmiş tınıları dinleyebiliyor. Arven’s World’ün bu eşsiz koleksiyonu, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için de muhteşem bir hediye alternatifi.

Anahtar Kelimeler:
Bu Koleksiyonda Her Tasarımın Bir Müziği VarAylinToygar Işıklı çiftinden Dünyada Bir Ilk: Müzikli Koleksiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Yıldızları sahnede parlatan modacı
Yıldızları sahnede parlatan modacı
Sevcan Dalkıran'dan Ay Balam'a Akustik Yorum 
Sevcan Dalkıran'dan Ay Balam'a Akustik Yorum 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans