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Ayşegül Ekinci’nin kitap serisi belgesel oluyor

Dr. John Demartini, Sadhguru, Vianna Stibal gibi dünyaca ünlü kişisel gelişim hocalarından dersler alarak bu alanda eğitmenlik yapmaya başlayan ünlü haberci Ayşegül Ekinci, kitap serisinin ilk halkası “Son Yok” ile büyük ses getirdi. Kişisel gelişim alanında dünyanın aranan isimleri arasına giren Ekinci, şimdi kitap serisini belgesele dönüştürmeye hazırlanıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Mayıs 2021 Salı 15:48
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Ayşegül Ekinci’nin kitap serisi belgesel oluyor

HABER: DİNÇER KARACALAR


Ünlü haberci Ayşegül Ekinci, doktor abisi Hüseyin Ekinci’yi kaybettikten sonra hayatı, var oluşu ve ölümü sorgulamaya başladı, sorularına yanıt bulabilmek için adeta bir keşiş gibi yollara düştü ve 3 yıl boyunca ülke ülke dolaştı. Yolculuğunun sonunda “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” adlı kitap serisini hazırlayan Ekinci, ilk kitabı “Son Yok”la büyük ses getirdi.


USTALARDAN EĞİTİM ALDI


Dr. John Demartini, Sadhguru, Vianna Stibal, Gaur Gopal Das gibi dünyaca ünlü kişisel gelişim eğitmenlerinin hem öğrencisi hem de arkadaşı olan Ayşegül Ekinci, bir süredir yurtdışında bu alanda eğitimler veriyor. Ekinci, ilgi gören “Son Yok” kitabının ardından kişisel gelişim alanında dünya çapındaki isimler arasına girmeyi başardı.


BAŞARI VE MUTLULUĞUN FORMÜLÜNÜ VERİYOR


Eğitimlerinde başarı, mutluluk ve farkındalığa odaklanmanın formüllerini veren Ayşegül Ekinci, kendi hayatından yola çıkarak yazdığı kitabıyla pandemi döneminde kaygı sorunu yaşayanlara çare olurken, televizyon programlarının da aranılan yüzü haline geldi.


KİTAP SERİSİ BELGESEL OLACAK


Nur Viral, Çağla Şıkel, Özlem Yıldız gibi hayatın nabzını tutan sunucuların programlarına katılarak kaliteli hayata dair şifreler veren Ekinci, “Ben zaten uzun yıllardır kişisel gelişimin çok içindeyim. 20 yaşımdan bu yana dünyanın birçok bölgesinde önemli üstatlarla bire bir çalışmaktayım. Her şeyden önce savaş muhabirliği yapmış, birçok coğrafyadan haber hazırlamış, insan hikayelerini yine insanlara anlatan bir haberciyim. İnsan psikolojisi üzerine eğitimler aldım. Bu eğitimlere kişisel gelişim eğitimleri de eklenince, insan hayatına dokunmak ve farkındalık yaratmak benim için bir misyon oldu. Çok değerli isimlerle bire bir çalışıyorum ve aynı zamanda bu isimler, kitap serimin içindeki karakterler. Böyle olunca, kitaplarımı okuyanlara da farklı bir vizyon kazandırmış oluyorum” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Ayşegül Ekincinin Kitap Serisi Belgesel Oluyor
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