Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul

HABER: DİNÇER KARACALAR

Azerbaycanlı şarkıcı Ayten Rasul, 2 yıl önce “Yanlışımsan”ı yorumlamış ve şarkıyı YouTube’da paylaşmıştı. Müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan bu yorum, dinlenme rekorları kırdı. Çok sayıda kullanıcı, şarkıya kendi kliplerini hazırlayarak paylaştı. 1 dakikalık cover’la gönülleri fetheden Ayten Rasul, dinleyicilerden gelen yoğun istek üzerine “Yanlışımsan”ın uzun versiyonunu hazırladı.

YAĞMUR SAHNESİ ZORLADI

Sözü Elçin Meherremov’a, müziği Sezer Kundakçı’ya ait “Yanlışımsan”, Melodi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının heyecanla beklenen video klibi de müzik mecralarında yayına girdi. Çekimleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan klibin yönetmen koltuğunda ise Bakhtiyar Alakbarov oturdu. Yağmur sahnesi, Ayten Rasul’a zorlu ama bir o kadar da keyifli anlar yaşattı: “Çekimlerde çok yorulduk ama bir o kadar da eğlendik. Özellikle yağmur sahnesinde ben sıcak su beklerken soğuk suyla resmen buz kestim. Yönetmenimiz sağ olsun motive etti. Ortamın sıcaklığıyla keyif de aldım. Artık söz dinleyenlerimin.”

BU ŞARKIYLA HAYALİME KAVUŞTUM

Ayten Rasul, müzik dünyasına adım atmasını sağlayan “Yanlışımsan” şarkısının hayatında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi: “Yanlışımsan, beni çok derinden etkileyen ve müzik hayatına adım atmamı sağlayan çok değerli bir çalışma. Müzikseverler de en az benim kadar çok sevdiler, sahiplendiler bu şarkıyı. Onların bu ilgisi beni çok mutlu etti. Bir sanatçı için bundan güzel ne olabilir ki? Müzik benim çocukluk hayalimdi. Hayalime bu şarkı sayesinde kavuştum.”

SESİMİ DÜNYAYA DUYURACAĞIM

Güzel şarkıcı kariyerine birbirinden iddialı şarkılarla devam edecek: “2018 yılında ‘Çıkmaz Sokak’, 2019 yılında da ‘Vur’ adlı şarkılarımı yayınlamıştım. Yoğun istek üzerine ‘Yanlışımsan’ şarkısının uzun versiyonunu hazırladık. Kariyerimde çok iyi yerlere gelmek ve sesimi tüm dünyaya duyurmak en büyük hayalim.”

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