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Babasının izninde ilerliyor...

Ölen babasının albümünü yönetti...

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Mayıs 2021 Salı 10:54
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Babasının izninde ilerliyor...

SEDAT SARIKAYA

İSTANBUL

İletişim danışmanı Özgür Aras, Türkiye’nin en genç kanalı Milyon TV’de her hafta Cumartesi günü saat 16.00 ‘da “Özgür’le Başbaşa” sohbet programı büyük ilgi görüyor.

Özgür Aras, Milyon TV 'de müzik dünyasına pandemi döneminde merhaba diyen genç sanatçıların projesini, bugüne kadar olan hikayesini, geleceğe dair hayallerini anlattıkları programıyla her hafta birbirinden renkli konu ve konukları ile müzik dünyasında büyük yankı ve merak uyandırmaya devam ediyor.

Özgür Aras‘ın bu hafta ki konuğu babası 60’lı yıllarda Amerika’da özellikle Jimi Hendrix ve The Monkees gibi isimlerle, Türkiye’de ise Neco, Seyyal Taner, MFÖ, Orhan Atasoy, Nur Yoldaş, Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ve Blue Blues Band ile rock ve blues dünyasının yakından tanıdığı birçok isimle yaptığı çalışmalarla anılan Kerim Çaplı’nın müzisyen oğlu Ahmet Çaplı oldu.

Ahmet Çaplı, Özgür Aras'a babası Kerim Çaplı’yı en son 3 yaşından gördüğünü ve vefat haberini aldığında 15 yaşında olduğunu belirterek babasına olan duygularını anlattı. Babası Kerim Çaplı’nın yaşarken çıkaramadığı albümü 2018 yılında çıkardığını ifade eden Ahmet Çaplı,  'Kerim Çaplı Project Kayıp' albümündeki 'Muhtacım Sana' adlı parçada babası ile düet yaptığını söyledi. 

Kendine has yorumu ve tarzıyla solo kariyerine tekli çalışmasıyla ilk adım atan Ahmet Çaplı, aileden gelen müzik mirasını özgün tarzıyla yapacağı çalışmalarıyla yeni bir serüvene dönüştürdüğü hedeflerini ve daha fazlasını Türkiye’nin en genç kanalı Milyon TV’de Özgür Aras ‘a  “Özgür’le Başbaşa” da anlattı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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