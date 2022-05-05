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Banu Alkan’dan Şarkıcı Aslan Sayım’a Destek!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2022 Perşembe 12:42
Banu Alkan’dan Şarkıcı Aslan Sayım’a Destek!

Haber: Leyla Işıkoğlu

Gazeteci, Basın Danışmanı ve Radyocu Aslan Sayım ilk şarkı çalışması ‘Entarisi Ala Benziyor’ ile organik olarak Youtube Net D kanalında 210.000 izleyiciye ulaştı. Türk sinemasının afroditi Banu Alkan 2 yıl birlikte  çalıştığı eski Basın Danışmanı Aslan Sayım’ın yeni şarkısını sayfasında paylaştı. Dekolteli resmini paylaşan Banu Alkan şarkının ‘Entarisi Ala Benziyor Şeftalisi Bala benziyor’ kısmını paylaşınca sosyal medya’da dikkat çekti. Dinç Müzik etiketiyle Anonim bir türküyü pop müzik olarak günümüze uyarlayan Aslan Sayım geri dönüşlerden ve şarkıya gelen ilgiden çok memnun olduğunu konuk olduğu radyo programlarında açıkladı. Günümüzde bir çok kişinin hile ile milyonlarca kişi tarafından tıklanılmasının sahte olduğunu artık halkın bildiğini ve kimsenin kanmadığını söyleyen Aslan Sayım bir yandan yeni şarkı arayışı içinde olduğunu ve yine eğlenceli bir şarkı ile müzik severlerle buluşacağını söyledi. 

Klip link: https://youtu.be/M46vIm5jGKA

Anahtar Kelimeler:
Banu Alkandan Şarkıcı Aslan Sayıma Destek
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