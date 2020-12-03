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Başarılı İş İnsanı Adnan Taha TUĞRUL

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2020 Perşembe 17:25
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Başarılı İş İnsanı Adnan Taha TUĞRUL

HABER: ASLAN SAYIM

1990 yılında Ankarada doğan Adnan Taha TUĞRUL aslen Mersin Anamurludur.

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Iktisadi ve Idari Bilimler bölümlerinden mezun olmuştur.

Adnan Taha TUĞRUL Türk Kizilayinda gençlik kolları başkanlığı ve Çankırı Üniversitesinde öğrenci konseyi başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Öğrencilik döneminden bu zamana görev aldığı TÜGIAD da akademi başkanlığı ve girişimcilik komisyonu başkan vekilliği görevlerini üstlenmiştir.

Şu an aktif TÜGIAD üyesidir.

Akaryakıt otomotiv inşaat ve tarım gibi sektörlerde faaliyetlerini yürütmektedir.

Adnan Taha TUĞRUL turkiyenin yerli ve milli gübresi olan ( ASN ) nın üretici firması Plantagro A.Ş. nin yönetim kurulu üyesidir.

Başarılı İş Insanı Adnan Taha TUĞRUL un en büyük hedefi gübre sektöründe dünya markası olmak ve yenilenebilir enerji alanına yatırımlarda bulunmaktır.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 03.12.2020 19:29
Anahtar Kelimeler:
Aslan SayımBaşarılı İş İnsanı Adnan Taha TUĞRUL
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