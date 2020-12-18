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Başarılı oyuncu Bengi İdil Uras yeni filmi “Zoraki misafir” ile setlerde! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Aralık 2020 Cuma 14:03
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Başarılı oyuncu Bengi İdil Uras yeni filmi “Zoraki misafir” ile setlerde! 

HABER: ASLAN SAYIM

Filmde Uğur Yücel Mustafa Üstündağ ve Murat Akkoyunlu gibi başarılı isimler dikkat çekiyor. Haliç üniversite konservatuvar tiyatro bölümünde okumuş olan güzel oyuncu Bengi İdil Uras daha önce bir çok dizi ve filmde rol aldı.Daha önce oynadığı babam sınıfta kaldı ne münasebet gibi dizilerde komedi yönüyle beğeni toplayan Uras YouTube için hazırladığı mini dizi “Terapik komedi” ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.İstanbul doğumlu olan Bengi İdil Uras komedi alanında güzel işlere imza atacak gibi duruyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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