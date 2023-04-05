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Batuhan Kordel’den Askerlikten Önceki Son Tekli: “Uykumun Güzeli”

Son dönemlerin en başarılı söz yazarı, besteci ve yorumcularından Batuhan Kordel, yeni şarkısı “Uykumun Güzeli” ile sevenleriyle buluşuyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 19:32
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Batuhan Kordel’den Askerlikten Önceki Son Tekli: “Uykumun Güzeli”

İSTANBUL- Nisan ayında vatani görevini yapacak olan sanatçı, askerlik öncesinde dinleyicilerini “Uykumun Güzeli” isimli şarkısıyla selamlıyor.

Sözü ve bestesi Batuhan Kordel’e ait olan şarkının düzenlemesini ise Batuhan Kordel ve Eren Turgut birlikte üstlendi.

Yabancı Tavanlar, Son Dans, Batan Gemi, Tanrıça adlı son şarkılarıyla dinleyicilerini derinden etkileyen Batuhan Kordel, “Uykumun Güzeli” adlı yepyeni teklisi ile bir kez daha müzikseverleri his dünyasının derinliklerine götürecek.

Şarkı, 31 Mart’ta lirik videosu ile aynı anda Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı..

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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