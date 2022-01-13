BATURALP’İN ALBÜM HABERCİSİ YENİ TEKLİSİ ‘Bİ ÖNEMİ YOK’ 14 OCAK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Haber: Dinçer Karacalar
Son yayımladığı albümü Çok Konuştum sonrası Baturalp, diskografisinin en yenisini 2022’de dinleyicilerine sunmak için gün sayıyor.
Alternatif sahnenin genç yıldızlarından Baturalp, Garaj Müzik etiketli yeni albümünün habercisi ilk single’ı ‘Bi Önemi Yok’u 14 Ocak Cuma tüm dijital platformlarda yayınlıyor.
Video klibi ile yayına açılacak "Bi Önemi Yok’ şarkısının sözlerinde Baturalp; ‘Sevdiğiniz birinin, sevdiğini düşündüğü bir başkası ile mutlu olabilmesini gerçekten isteyebilecek kadar güzel ve yalın sevebilme halimi anlatmaya çalıştım, kendimce.’ diyor.
Sözleri Baturalp’e müziği ve düzenlemesi Baturalp ve Onur Gülanber’e ait ‘Bİ Önemi Yok’un video klibi Mutlu Cengizhan Öztürk yönetmenliğinde çekildi.
Kayboldum ben beni bulamam ki kendimde
Ruhum ölü benim seninse yaşın 19
Gülüşün düştü yorgun geceme aniden
Karışmıştım rengine şimdiyse yokuz
Ne benim ne de nefsimin bi önemi yok kimsenin
Sen yoksan herkes figüran
Ne benim ne de sevgilim varsa yanında birinin
Bi önemi yok sen mutluysan ben ölebilirim
Bi önemi yok bedeli çok ağırdı yüreğimin
Bi önemi yok gözyaşlarımızla sevişmenin
Bi önemi yok acıdır bana sensiz nefesim
Bi önemi yok artık hiş kimsenin
Hep kaçtım kendimden ama kaçamadım senden
Girdabına mahcup çürük bi sal olmuşum
En güzel anım yanın ama kederim gelir ezelden
Kaderi boylamak dibi lal bi dal olmuşum
Ne benim ne de nefsimin bi önemi yok kimsenin
Sen yoksan herkes figüran
Ne benim ne de sevgilim varsa yanında birinin
Bi önemi yok sen mutluysan ben ölebilirim
Bi önemi yok bedeli çok ağırdı yüreğimin
Bi önemi yok gözyaşlarımızla sevişmenin
Bi önemi yok acıdır bana sensiz nefesim
Bi önemi yok artık hiş kimsenin
Bi önemi yok
Sevgilim
Söz: Baturalp
Müzik & Düzenleme: Baturalp & Onur Gülanber
Kayıt – Mix & Mastering: Onur Gülanber
Video: Mutlu Cengizhan Öztürk