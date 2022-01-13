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BATURALP’İN ALBÜM HABERCİSİ YENİ TEKLİSİ ‘Bİ ÖNEMİ YOK’ 14 OCAK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ocak 2022 Perşembe 12:53
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BATURALP’İN ALBÜM HABERCİSİ YENİ TEKLİSİ ‘Bİ ÖNEMİ YOK’ 14 OCAK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Haber: Dinçer Karacalar

Son yayımladığı albümü Çok Konuştum sonrası Baturalp, diskografisinin en yenisini 2022’de dinleyicilerine sunmak için gün sayıyor.

Alternatif sahnenin genç yıldızlarından Baturalp, Garaj Müzik etiketli yeni albümünün habercisi ilk single’ı ‘Bi Önemi Yok’u 14 Ocak Cuma tüm dijital platformlarda yayınlıyor.

Video klibi ile yayına açılacak "Bi Önemi Yok’ şarkısının sözlerinde Baturalp; ‘Sevdiğiniz birinin, sevdiğini düşündüğü bir başkası ile mutlu olabilmesini gerçekten isteyebilecek kadar güzel ve yalın sevebilme halimi anlatmaya çalıştım, kendimce.’ diyor.

Sözleri Baturalp’e müziği ve düzenlemesi Baturalp ve Onur Gülanber’e ait ‘Bİ Önemi Yok’un  video klibi Mutlu Cengizhan Öztürk yönetmenliğinde çekildi.

Kayboldum ben beni bulamam ki kendimde

Ruhum ölü benim seninse yaşın 19

Gülüşün düştü yorgun geceme aniden

Karışmıştım rengine şimdiyse yokuz

Ne benim ne de nefsimin bi önemi yok kimsenin

Sen yoksan herkes figüran

Ne benim ne de sevgilim varsa yanında birinin

Bi önemi yok sen mutluysan ben ölebilirim

Bi önemi yok bedeli çok ağırdı yüreğimin

Bi önemi yok gözyaşlarımızla sevişmenin

Bi önemi yok acıdır bana sensiz nefesim

Bi önemi yok artık hiş kimsenin

Hep kaçtım kendimden ama kaçamadım senden

Girdabına mahcup çürük bi sal olmuşum

En güzel anım yanın ama kederim gelir ezelden

Kaderi boylamak dibi lal bi dal olmuşum

Ne benim ne de nefsimin bi önemi yok kimsenin

Sen yoksan herkes figüran

Ne benim ne de sevgilim varsa yanında birinin

Bi önemi yok sen mutluysan ben ölebilirim

Bi önemi yok bedeli çok ağırdı yüreğimin

Bi önemi yok gözyaşlarımızla sevişmenin

Bi önemi yok acıdır bana sensiz nefesim

Bi önemi yok artık hiş kimsenin

Bi önemi yok

Sevgilim

Söz: Baturalp

Müzik & Düzenleme: Baturalp & Onur Gülanber

Kayıt – Mix & Mastering: Onur Gülanber

Video: Mutlu Cengizhan Öztürk

Anahtar Kelimeler:
BATURALPİN ALBÜM HABERCİSİ YENİ TEKLİSİ Bİ ÖNEMİ YOK 14 OCAK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
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