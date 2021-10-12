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Bedirhan Benek'ten yeni tekli çalışma

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 10:36
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Bedirhan Benek'ten yeni tekli çalışma

DİNÇER KARACALAR

Şarkılarıyla özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Bedirhan Benek "Sonunda Patlattınız" adlı yeni tekli çalışmasını yayınladı

"Çetleş ve Bak Hele" adlı çalışmalarıyla özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören gurbetçi şarkıcı Bedirhan Benek'in söz ve müziği kendisine ait olan yeni tekli çalışması Sonunda Patlattınız, Özdemir Plak etiketiyle yayınlandı. Hem Türkiye'de hem de Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bedirhan Benek, başrollerini Oya Başar ile Ali Sunal'ın oynadığı Yusuf Yusuf adlı sinema filminde konuk sanatçı olarak yer almıştı. 

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Bedirhan Benekten Yeni Tekli çalışma
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