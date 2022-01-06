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Bengisu Kayabaşı yeni yaşını kutladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2022 Perşembe 10:56
22 Okunma
Bengisu Kayabaşı yeni yaşını kutladı

HABER: Hakan Kanburoğlu


Bengisu Kayabaşı yeni yaşına sevdikleriyle girdi. İzmir'in değerli konsept tasarımcılarından birisi olan Osman Efe Kayabaşı'nın eşi Bengisu Kayabaşı doğum gününü İzmir Alsancak'ta bulunan Gül Sokak'ta kutladı.  Yakın arkadaş çevresinin katıldığı davette 28. yaş gününü kutlayan Bengisu Kayabaşı misafirlerini  İtalyan Muranos Restoran'da ağırladı. Bengisu Kayabaşı yeni yaşına özel sağlık dileğinde bulundu. Kayabaşı, "Yeni yaşımda en büyük dileğim sağlık'' dedi.

Son Güncelleme: 06.01.2022 15:08
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Bengisu Kayabaşı Yeni Yaşını KutladıBengisu Kayabaşı
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